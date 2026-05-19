Москва плавится: 19 мая на столичный регион обрушится жара до +32 градусов

Жара до +32 градусов будет в Московском регионе днем 19 мая

Днем во вторник в Москве и области ожидается от +30 до +32 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

19 мая днем в Московском регионе будет небольшая облачность. Дождя не ожидается.

Ветер будет восточный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от +15 до +17 градусов. Будет небольшая облачность. Дождь не ожидается.

Ветер восточный. Скорость составит от двух до семи метров в секунду.

