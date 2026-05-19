Шашлык вне закона: МЧС предупредило, при каком ветре запрещено разжигать мангалы

С наступлением дачного сезона в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области напомнили в владельцам садовых и огородных участков о строгих правилах противопожарного режима при приготовлении шашлыков. Запрещено разводить огонь при скорости ветра более 10 метров в секунду, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

Кроме того, спасатели напомнили о правилах безопасного размещения мангальных зон на даче. Минимальное противопожарное расстояние от очага горения до любых жилых домов, хозяйственных сооружений и других построек должно составлять не менее пяти метров. При этом территорию вокруг самого мангала необходимо предварительно очистить от любых горючих материалов, сухой травы и мусора в радиусе до двух метров.

Разводить костры и ставить мангалы также запрещено на торфяных почвах, под кронами деревьев хвойных пород. Еще ограничение вводится в случае получения официальных штормовых предупреждений и при введении на территории региона особого противопожарного режима.

Отдельное внимание специалисты уделили состоянию оборудования. Категорически запрещено использовать жаровни и емкости, стенки которых имеют сквозные прогары или механические повреждения, способные привести к выпадению углей.

Напоследок в ведомстве добавили, что каждый, кто решает приготовить еду на открытом огне, обязан иметь под рукой первичные средства пожаротушения для оперативной локализации возможного возгорания. Еще должен быть исправный мобильный телефон для экстренного вызова пожарной охраны.

