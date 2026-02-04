50% ожогов: один пострадавший при поджоге в школе Красноярска в тяжелом состоянии

Один из пострадавших из-за поджога в школе Красноярска в тяжелом состоянии

Состояние одного из пострадавших при нападении восьмиклассницы на школу в Красноярске оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у него 50% ожогов тела, сообщает SHOT .

В общей сложности в результате произошедшего пять человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них и сама поджигательница.

Двое учеников находятся в состоянии средней тяжести. Еще у двух диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, полученные в результате удара молотком.

4 февраля в Красноярске ученица 8-го класса пришла в школу с молотком и бензином. В какой-то момент девочка сначала подожгла крышку унитаза в туалете, затем пришла в класс, где начала размахивать молотком и разливать бензин на одноклассников.

Один мальчик получил серьезный ожог спины. С его тела свисали куски кожи, соответствующее фото появилось в Сети.

Накануне похожее происшествие случилось в Уфе. 3 февраля ученик девятого класса вошел в образовательное учреждение с пневматическим оружием с пластиковыми пулями, дошел до своего класса и начал расстреливать находящихся в кабинете. Подробнее о случившемся читайте в материале РИАМО.

