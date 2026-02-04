Восьмиклассница облила бензином одноклассника и подожгла в Красноярске

В Красноярске ученица восьмого класса совершила поджог одноклассника, облив его бензином. Пострадавший получил ожоги, охватывающие не менее трети поверхности тела, сообщает Mash .

Предварительно известно, что происшествие случилось в стенах школы № 153 Красноярска. Девочка пронесла в школьный туалет емкость с бензином, сначала она подожгла уборную, но затем, уже в классе, облила им мальчика и совершила поджог. При досмотре в ее рюкзаке был обнаружен молоток.

Возгорание ликвидировали сотрудники образовательного учреждения. У пострадавшего диагностированы ожоги 2-3 степени спины, лица и конечностей.

Одежда пострадавшего полностью сгорела. В настоящий момент его состояние стабильно, ему оказывается медицинская помощь. Поджигательница уже задержана. Мотивы ее действий теперь выясняют компетентные специалисты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.