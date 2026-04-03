Мособлводоканал принял более 4,5 тыс обращений в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала в первом квартале 2026 года оказали 4 575 консультаций жителям Подмосковья по вопросам водоснабжения и водоотведения. Обращения поступают через единый бесплатный номер, который работает полгода и доступен круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Единая телефонная линия +7 (800) 222-02-05 работает для жителей Павлово-Посадского, Электростальского, Богородского, Лосино-Петровского, Шатурского и Орехово-Зуевского округов. По номеру можно получить консультацию по вопросам водоснабжения и водоотведения, не выходя из дома.

Ежемесячно операторы принимают около 1 500 обращений. Жители интересуются техническими вопросами, порядком подключения к сетям, оформлением документов на ввод объектов в эксплуатацию, установкой фильтров и оборудования, а также нормативами потребления и тарифами. Каждый запрос специалисты рассматривают индивидуально.

Особое внимание уделяют обращениям, требующим выезда на место. По таким сообщениям формируют выездные бригады, которые оценивают ситуацию и выполняют необходимые работы. Это позволяет оперативно устранять неполадки и предотвращать возможные осложнения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.