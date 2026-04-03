Астронавты NASA впервые за 54 года сделали снимок всей Земли

Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые за 54 года сделали снимок всей Земли, сообщает телеканал «360» .

Планету сфотографировали с корабля Orion во время облета Луны.

В 1972 году экипаж «Аполлона-17» запечатлел земной шар на пленку. Остальные 54 года все снимки Земли были склеены из множества кадров.

Ракета-носитель с кораблем Orion стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Капсула облетит Луну без посадки и вернется на Землю через 10 суток. В состав экипажа вошли астронавты NASA Рид Уайзман (командир), Виктор Гловер (пилот), Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Перед стартом миссии астронавтам выдали iPhone и камеры GoPro для качественных снимков Луны. Однако командир корабля раскритиковал обе камеры.

