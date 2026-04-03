Делегация Мозамбика посетила мясокомбинат в Клину 3 апреля

Официальная делегация Мозамбика во главе с председателем ассамблеи Республики Маргаридой Адамужи Талапой 3 апреля посетила мясокомбинат «Клинский» в городском округе Клин. Гостям представили полный цикл производства и возможности сотрудничества в сфере АПК, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Делегация продолжила знакомство с агропромышленным комплексом Подмосковья на одном из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России. Гостей принимали сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская, глава городского округа Клин Василий Власов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин и руководство комбината. Делегации показали автоматизированные линии мясной нарезки, производства сосисок и колбасных изделий.

«Благодарим за возможность увидеть полный производственный цикл. Мы обсудили возможности сотрудничества и обучение наших студентов на базе предприятия. Россия — наш важный стратегический партнер», — отметила Маргарида Адамужи Талапа.

Сенатор Людмила Скаковская подчеркнула, что агропромышленный комплекс региона активно цифровизируется и расширяет международные связи.

«Внедряются современные технологии, создаются новые рабочие места. Мы планируем развивать взаимодействие не только в культуре и образовании, но и в экономике и промышленности», — сказала Скаковская.

Московская область занимает второе место в России по производству колбасных изделий с долей 12% рынка и 23% в Центральном федеральном округе. В 2025 году предприятия региона выпустили более 294 тыс. тонн продукции, экспорт превысил 26 тыс. тонн.

Мясокомбинат «Клинский», основанный в 1939 году и входящий в группу «ПРОДО», ежегодно производит свыше 35 тыс. тонн продукции. С 2023 года на предприятии реализуют инвестиционный проект модернизации стоимостью более 2 млрд рублей, направленный на расширение выпуска продукции в формате нарезки и обновление производственных мощностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.