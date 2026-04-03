2 банки мыла за 100 тыс: жительница Ейска продавала несуществующие препараты

Мошенница в Ейске развела жительницу Волгоградской области почти на 100 тыс. рублей. Она отправила покупательнице мыло вместо лекарств, сообщает «112» .

27-летняя мошенница выставила на продажу в Сети дорогие препараты, которых у нее на самом деле не было. На объявление наткнулась жительница Волгоградской области.

Она перевела продавцу почти 100 тысяч рублей и стала ждать посылку. В долгожданный день женщина открыла коробку и увидела, что внутри лежат две банки мыла. Клиентка попыталась связаться с продавцом, но та не ответила.

В итоге обманутая женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистка может отправиться за решетку на 5 лет.

Ранее мошенники взломали личный кабинет россиянки на маркетплейсе, отключили ей уведомления и сделали заказ на 145 тысяч рублей. При этом товары получили третьи лица в совершенно другом городе.

