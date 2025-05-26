«Некоторые плакали»: пассажирка Ан-24 рассказала о жесткой посадке самолета

Пассажирка Ан-24: паники при жесткой посадке не было, но некоторые плакали

Женщина, находившаяся в самолете Ан-24, совершившем жесткую посадку в аэропорту Киренск в Иркутской области, заявила, что паники на борту практически не было, сообщает RT .

«Не сказала бы, что была паника, но некоторые плакали. Впереди сидела женщина с детьми — она молилась», — рассказала пассажирка.

По ее словам, возникло ощущение, будто самолет попал шасси в ямку на взлетной полосе. После остановки лайнера члены экипажа попросили людей срочно выйти и отбежать на 100 м: борт дымился. На заднем ряду пожилой женщине, которая не смогла сама выбраться, помогли.

Под Иркутском самолет с 46 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренск. Причина происшествия — сломанная носовая стойка шасси.

Жесткая посадка Ан-24 попала на видео. На кадрах видно, что передняя часть самолета полностью лежит на земле.