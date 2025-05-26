сегодня в 10:39

Самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы в Иркутской области

У самолета Ан-24 сломалась передняя стойка шасси, поэтому он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Иркутской области, сообщает SHOT .

Лайнер компании «Ангара» летел из Иркутска в Киренск. ЧП произошло при посадке.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

Самолету Ан-24 уже 51 год. Его выпустили в июле 1973 года. До этого он выполнял рейсы в компаниях «ИжАвиа», «Сириус Аэро» и т. д.

Ранее летевший в Москву самолет подал сигнал SOS над Грузией. Он летел из Турции.