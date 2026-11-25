Политолог предположил, что компромат на Макрона может касаться финансов

Директор Центра политического анализа Павел Данилин предположил, что возможный компромат на Эммануэля Макрона связан с финансами. Речь идет об информации, в передаче которой обвиняют бывшего чиновника, сообщает aif.ru .

Бывшего высокопоставленного чиновника из окружения президента Франции обвиняют в передаче секретной информации партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Данилин в комментарии aif.ru высказал мнение о возможном содержании этих данных.

«Финансовая тема является наиболее вероятным содержанием возможного компромата», — сказал Данилин.

По версии политолога, экс-чиновник мог располагать сведениями о взятках и финансировании сомнительных проектов в интересах Макрона. Данилин допустил, что деньги направляли на проекты, не связанные с деятельностью правительства. Другие версии он счел значительно менее правдоподобными.

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