Самостоятельный поиск жилья для отдыха занимает у москвичей в среднем около двух часов. Больше всего времени уходит на первичный отбор вариантов по цене, датам и расположению (45%), а также на изучение отзывов и поиск в них нужных сведений (27%), следует из данных опроса Авито Путешествий, сообщила пресс-служба компании.

За последний год самостоятельно искали жилье для отдыха 44% опрошенных. Активнее других этим занимались респонденты 25–34 лет (51%), реже всего — люди старше 65 лет (29%). Скорость поиска зависит от возраста: если путешественники 18–34 лет закрывают задачу примерно за 1 час 35 минут, то у группы 55–64 лет на это уходит почти два часа — дольше, чем у остальных.

Распределение временных затрат выглядит так: 47% респондентов больше всего времени тратят на отбор вариантов по цене, датам и расположению, еще 28% — на чтение отзывов и поиск в них нужной информации (вопрос допускал несколько ответов, поэтому сумма долей превышает 100%). У респондентов старше 65 лет в лидерах по затратам времени — уточнение деталей у хозяина, у молодежи 18–24 лет — проверка условий оплаты и отмены бронирования.

Главная сложность при чтении отзывов — понять, совпадает ли реальность с фотографиями и описанием: об этом сообщили 38% тех, кто читает отзывы. Респонденты 18–24 лет чаще других не могут выяснить состояние и работу заявленных удобств (31%), а люди старше 65 лет — уровень шума в жилье (32%). При этом без труда находят всю нужную информацию 30% путешественников 55–64 лет и лишь 10% молодых людей 18–24 лет.

Упростить задачу призваны умные фильтры по темам отзывов: большие языковые модели разбирают комментарии гостей и формируют тезисы по категориям — чистота, шум, общение с хозяином, соответствие описанию. Пользователь выбирает нужный фильтр и сразу получает релевантные фрагменты отзывов.

С такими фильтрами уже знакомы 88% опрошенных, читающих отзывы при выборе жилья. Те, кому удалось сэкономить, оценили сокращение времени поиска в среднем в 19 минут. Полчаса и больше сэкономила четверть респондентов 18–24 лет; среди людей старше 65 лет такую экономию отметили 17%, еще 15% заявили, что время поиска не изменилось, а 5% — что искать информацию стало дольше.

Онлайн-опрос 10 000 совершеннолетних россиян проводился в ноябре 2026 года.