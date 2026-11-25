Депутаты передали детской поликлинике письменные принадлежности, развивающие игры, книги, письменную доску и столик. Подарки предназначены для зоны комфортного пребывания детей, ожидающих приема у врачей.

«Такие инициативы очень важны для нас. Они помогают создать более комфортные условия для маленьких пациентов и их семей. Мы ценим заботу и участие, которые проявляют депутаты, и уверены, что это положительно скажется на настроении детей и их родителей», — отметила заведующая детской поликлиникой Лыткаринской больницы Наталья Чернобривец.

Подаренные предметы помогут детям легче переносить ожидание приема и сделать визит к врачу менее стрессовым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.