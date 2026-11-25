Около 35 студентов Луховицкого авиационного техникума посетили занятие о влиянии зависимостей на психическое здоровье и формирование личности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Занятие подготовили сотрудники наркологического кабинета центральной поликлиники Луховицкой больницы. Медики объяснили будущим авиастроителям, что психическое здоровье — не просто отсутствие расстройств, а состояние благополучия, позволяющее противостоять стрессам и вредным привычкам, продуктивно работать и учиться. Позитивное эмоциональное состояние не должно зависеть от наркотиков, алкоголя и никотина.

«Очень важно понимать, что именно в юности закладываются основы поведения на всю взрослую жизнь: по психологическому портрету подростка сегодня можно спрогнозировать, каким он станет через 15 лет», — отметил врач-психиатр-нарколог Луховицкой больницы Александр Скунцев.

По словам врача, употребление токсических и наркотических веществ может привести к снижению интеллекта, нарушениям памяти, внимания и мышления, агрессии или апатии. Среди других последствий — снижение иммунитета, заболевания внутренних органов, нарушение обмена веществ, истощение, инфекционные болезни, психозы и другие психические расстройства.

Врачи напомнили, что укреплять психическое здоровье помогают отказ от вредных привычек, нормальный режим сна и бодрствования, физическая активность не менее 30 минут в день. Это способствует нормализации баланса процессов возбуждения и торможения в нервной системе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.