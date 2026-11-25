СМИ связали поездки Зеленского со слухами об угрозе его безопасности
Владимир Зеленский совершил семь зарубежных поездок за 28 суток. СМИ связывают их со слухами об отмене негласного запрета на его ликвидацию, но не приводят официального подтверждения такой отмены, сообщает kp.ru.
По данным СМИ, с 28 октября по 19 ноября 2026 года Зеленский посетил Гаагу, Стамбул, Мадрид, Копенгаген, Дублин и дважды Берлин. В середине ноября его представители представили кадры пребывания в Киеве. В ночь на 24 ноября он встретился с венгерским премьером Петером Мадьяром в приграничном Берегово, где обсуждал поставки газа, дизеля и генераторов.
Автор материала трактует поездки как опасение за безопасность. Он приводит рассказ бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета: в феврале 2023 года тот заявил, что 5 марта 2022 года Владимир Путин обещал ему не устранять Зеленского физически. Отсутствие опровержения Кремля само по себе не подтверждает существование такой договоренности.
В Берегово Зеленский также отреагировал на предложение Александра Лукашенко вместе отправиться в Москву: «Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и улететь».
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о гарантиях личной безопасности Зеленского применительно к возможному визиту на переговоры в Москву.
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