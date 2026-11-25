Владимир Зеленский совершил семь зарубежных поездок за 28 суток. СМИ связывают их со слухами об отмене негласного запрета на его ликвидацию, но не приводят официального подтверждения такой отмены, сообщает kp.ru .

По данным СМИ, с 28 октября по 19 ноября 2026 года Зеленский посетил Гаагу, Стамбул, Мадрид, Копенгаген, Дублин и дважды Берлин. В середине ноября его представители представили кадры пребывания в Киеве. В ночь на 24 ноября он встретился с венгерским премьером Петером Мадьяром в приграничном Берегово, где обсуждал поставки газа, дизеля и генераторов.

Автор материала трактует поездки как опасение за безопасность. Он приводит рассказ бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета: в феврале 2023 года тот заявил, что 5 марта 2022 года Владимир Путин обещал ему не устранять Зеленского физически. Отсутствие опровержения Кремля само по себе не подтверждает существование такой договоренности.

В Берегово Зеленский также отреагировал на предложение Александра Лукашенко вместе отправиться в Москву: «Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и улететь».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о гарантиях личной безопасности Зеленского применительно к возможному визиту на переговоры в Москву.

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