Летевший в Москву самолет подал сигнал SOS над Грузией

SHOT: самолет подал сигнал бедствия во время полета из Турции в Москву

Самолет «Русджет», выполняющий рейс из турецкого города Даламан в московский аэропорт Внуково, подал сигнал бедствия в небе над Грузией. Сейчас авиалайнер пролетает Каспийское море, утверждает SHOT .

По информации журналистов, утром самолет вылетел из Москвы в Турцию. Экипаж подал SOS-сигнал во время возвращения в российскую столицу.

Прочие подробности устанавливаются.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропортах Московского региона из-за повторных введений плана «Ковер» во время атак украинских БПЛА на столицу. По оценкам журналистов, всего рейсы перенесли примерно у 350 человек.