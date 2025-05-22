Не могут вылететь больше суток: пассажиры застряли в столичных аэропортах

Около 350 человек застряли в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Люди не могут вылететь из-за бесконечных планов «Ковер» уже больше суток, сообщает Mash .

180 пассажиров рейса авиакомпании RedWings планировали отправиться в Тель-Авив из Шереметьева в 17:20 21 мая. Но этот рейс несколько раз переносили, а потом воздушную гавань поменяли. Сейчас люди ждут вылета из Внукова. Пассажиров запустили в самолет, где они просидели до 6 часов утра. Отелей ожидающим не предоставили. Среди пассажиров на вылет есть пенсионеры и дети.

Еще в Домодедове около 160 человек свыше 10 часов ожидают вылета рейса 831 в ОАЭ авиакомпании AIR ARabia. Самолет должен был взлететь в 23:40 21 мая. Как поделились пассажиры, представители AIR ARabia не выходят на связь. Гостиницы им не предоставлены, среди ожидающих есть грудные дети.

За сутки в аэропорту Шереметьево был задержан 81 рейс, 30 лайнеров перенаправлены в другие воздушные гавани, 7 рейсов отменены. В Домодедове задержано 70 рейсов, 36 — перенаправлены, 10 — отменены. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла данную ситуацию на контроль.

Ночью аэропорты Московского региона несколько раз закрывали из-за массированной атаки БПЛА. Утром в четверг снова ограничили работу Домодедова. Во Внукове пассажиров предупредили, что некоторые рейсы выполняются с задержками.

Российские системы ПВО за прошлую ночь ликвидировали 105 беспилотников самолетного типа. Из них 35 сбили над Московским регионом.