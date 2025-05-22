Аэропорт Домодедово закрыли на прием и отправку рейсов

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Аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет рейсы

В подмосковном аэропорту Домодедово ограничили прием и выпуск воздушных судов. Меры введены в 09:54 по московскому времени и носят временный характер, сообщили в Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — проинформировали в ведомстве.

Ночью и ранним утром 22 мая в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский уже вводили временные ограничения, но позже их сняли.

Накануне российские военные отразили массированную атаку украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. Жители Подмосковья также выкладывали в соцсети кадры пролета беспилотников над Рузским округом.