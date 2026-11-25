Информационная выставка «Юные герои» начала работу 24 ноября в доме культуры «Головково» в Наро-Фоминском округе. Экспозицию посвятили 85-летию битвы за Москву и детям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставку «Юные герои» подготовил военно-патриотический клуб «Память». Она рассказывает о юных жителях Наро-Фоминского района, которые пережили войну и внесли вклад в борьбу с фашизмом.

В годы Великой Отечественной войны школьники становились сынами полков, воевали в партизанских отрядах, участвовали в подпольной работе, трудились на заводах, фабриках и колхозных полях. Материалы экспозиции посвящены Вите Кусакину, Ване Андриянову, Сереже Грибкову и другим юным участникам событий военного времени.

Отдельные стенды рассказывают о судьбах Зои Космодемьянской и Веры Волошиной, погибших при выполнении боевых заданий.

Экспозиция помогает сохранить память о мужестве детей и подростков и познакомиться с военной историей Наро-Фоминского края. Посетить ее можно в доме культуры «Головково». Возрастная категория — 6+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.