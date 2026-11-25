В Подольске украшают парк Талалихина к Новому году

Парк Талалихина в Подольске оформят к Новому году до 1 декабря. Там уже собрали 16-метровую елку и установили часть световых декораций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Талалихина продолжают новогоднее оформление. Главную елку высотой 16 метров уже собрали, теперь ее украсят игрушками и огнями.

На территории установили светящихся оленей и праздничные арки. В ближайшее время здесь появятся светящиеся кареты и дополнительные световые фигуры, а аллеи украсят иллюминацией.

«Уже установили оленей, праздничные арки, также дополнительно поставим светящиеся кареты, создадим дополнительные новые световые фигуры, которые также установим», — рассказал директор «Дирекции парков культуры и отдыха» городского округа Подольск Владимир Губский.

Оформление планируют завершить до 1 декабря. Жители приходят в парк на ежедневные прогулки, концерты и другие мероприятия.

«Достопримечательностей в парке очень много, я хожу каждый день и всегда нахожу что-то новое», — поделилась посетительница Валентина.

Она добавила, что гуляет здесь ежедневно уже полгода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.