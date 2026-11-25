Конференция для ИТ-специалистов прошла в Москве, Нижнем Новгороде и Ижевске

ИТ-холдинг Т1 организовал конференцию «Импульс Т1», которая прошла в Москве, Нижнем Новгороде и Ижевске. К мероприятию присоединились более 2,3 тыс. человек и 60 экспертов. Главный упор в этом году сделали на практические задачи: вместе с экспертами участники прорабатывали реальные архитектурные кейсы, тренировали инженерные навыки и тестировали ИИ-инструменты, сообщила пресс-служба ИТ-холдинга.

Среди участников были представители Cloud.ru, Positive Technologies, Московской биржи, RWB, OpenIDE, Rexius Software, Ozon Tech, «Инфосистемы Джет», нидерландской Sytac BV, а также других компаний и профессиональных сообществ.

Программа конференции распределилась по пяти трекам: архитектура и проектирование, продуктовая разработка, DevOps и SDLC, дизайн и пользовательский опыт, команды и процессы. Помимо докладов прошли мастер-классы, воркшопы и код-ретрит, где участники решали технические задачи, приближенные к реальным условиям.

Центральной темой «Импульса Т1» стало расширение запросов к компетенциям ИТ-специалистов, на которое заметно влияет искусственный интеллект. Согласно совместному исследованию ИТ-холдинга и Tproger, озвученному на конференции, 73% ИТ-специалистов обращаются к ИИ-инструментам практически ежедневно, а 39% респондентов полагают, что из-за развития ИИ попасть в профессию будет труднее.

Эксперты разобрали практику применения ИИ, в том числе вопросы безопасного доступа ИИ-агентов к репозиториям. Генеральный директор OpenIDE Федор Сазонов сделал обзор российского рынка ИИ-разработки, действующих практик и перспектив применения новых инструментов в корпоративной среде. Технический лидер Cloud.ru Александр Стародубцев на примере своей команды показал, как внедрение ИИ-агентов трансформирует процессы разработки — от постановки задач до проверки результатов.

Не обошли вниманием и безопасность ИИ-инструментов. Владелец продукта по безопасности ИИ UserGate Светлана Газизова перечислила риски использования ИИ-агентов с доступом к репозиториям и инструментам разработки. Директор по продукту Standoff 365 Positive Technologies Иван Булавин пояснил, какие риски несет генерация кода с помощью ИИ и как ИИ-агенты помогают выявлять уязвимости в приложениях.

Специалисты ИТ-холдинга Т1 рассказали о развитии CI/CD-процессов и нагрузочного тестирования. Главный инженер DevOps Петр Леонтьев презентовал общекорпоративный CI/CD-конвейер DreamPipe, рассчитанный на более чем 300 команд, и описал его развитие через подход InnerSource. Инженер-разработчик отдела разработки сервисов управления базами данных Иван Вожаков разобрал способы ускорения CI/CD-пайплайнов.

Несколько дискуссионных форматов посвятили архитектуре ИТ-систем. В дебатах «Бизнес vs Архитектура» руководитель команды SRE (Site Reliability Engineering Team Lead) RWB Максим Гусев и главный архитектор службы документарных операций ИТ-холдинга Т1 Владимир Кожиев обсудили согласование бизнес-целей с техническими ограничениями и поиск баланса между скоростью разработки и устойчивостью систем.

В рамках «Прожарки архитектурных кейсов» эксперты из RWB, OpenIDE и Московского клуба программистов оценили предложенные решения с точки зрения безопасности, эксплуатации и потребностей бизнеса. Кроме того, прошла очная защита финалистов архитектурного соревнования Arch Kata, организованного вместе с сообществом True Tech Arch.

На код-ретрите участники «Импульса Т1» тренировали парное программирование и разработку через тестирование (TDD). На мастер-классе по экономике цифровых продуктов они оценивали затраты и окупаемость проекта на примере Telegram-бота. Один из стендов знакомил посетителей с особенностями использования цифровых сервисов людьми с инвалидностью. В воркшопе «Лунная база» участники проектировали интеграционные решения при разрозненных данных, а в игре «Ресурсный батл» принимали решения в условиях ограниченных ресурсов. Отдельные секции посвятили переговорам, разрешению конфликтов и работе с клиентами.

«Сегодня технологии меняются достаточно быстро, системы усложняются, в разработку входит ИИ. В итоге ИТ-командам трудно развиваться в закрытом контуре. „Импульс Т1“ объединяет ИТ-специалистов из разных городов и компаний, чтобы на одной площадке они могли обсуждать инженерные находки, разбирать сложные архитектурные задачи и обмениваться проверенными практиками. Такой диалог между командами из разных компаний и регионов помогает быстрее находить работающие решения и распространять удачные подходы. В конечном счете это повышает технологическую зрелость всей отрасли», — отметил руководитель направления разработки сервисов ИТ-холдинга Т1, лидер программного комитета «Импульс Т1 2026» Павел Коршиков.

Генеральный информационный партнер «Импульса Т1» — ИД «Коммерсантъ», стратегический медиапартнер — News.ru, специальный информационный партнер — AM Live. Отраслевые медиапартнеры — Hi-Tech Mail, «Компьютерра», ComNews, ICT Online, ICT2GO, RUБЕЖ. Официальные медиапартнеры — журналы «Монокль», «Компания», «Правила жизни» и медиа для предпринимателей Инк. Друзья конференции — IT Meeting и «IT мероприятия России».