Энергетики к 25 ноября полностью вернули свет в дома и на объекты микрорайона Залинейный в Подольске после замыкания, вызванного действиями подростков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Электроснабжение микрорайона Залинейный в Подольске полностью восстановили к 25 ноября. Отключение произошло 24 ноября на улице Долгого. Подростки набросили на линии электропередачи медную проволоку с грузами, что вызвало замыкание и обесточило микрорайон.

Специалисты энергослужб оперативно прибыли на место, сняли опасный провод и устранили неисправность. Подача электричества в жилые дома и на объекты возобновлена в полном объеме. Пострадавших нет.

Электромонтер пятого разряда «Подольского комбината» Сергей Патрикеев отметил, что подобные случаи в округе не редкость. Ранее посторонние вмешивались в работу электросетей на улицах Сосновой, Филиппова и Багратиона. Во всех случаях энергетикам приходилось устранять неисправности и перебои с электричеством.

Энергетики напомнили, что вмешательство в работу линий электропередачи приводит к массовым отключениям и угрожает жизни и здоровью нарушителей и окружающих. Родителям рекомендовали обсудить с детьми смертельную опасность электрического тока и недопустимость игр вблизи энергообъектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.