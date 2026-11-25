Встреча началась с обзорной экскурсии по библиотеке. Учащимся объяснили правила пользования библиотечным фондом, рассказали о возможностях библиотеки и ее современных цифровых сервисах.

Затем семиклассники обсудили понятие «толерантность» и то, почему его ошибочно отождествляют со вседозволенностью и нарушением нравственных норм. Участники говорили о значении взаимного уважения и добрых отношений для сохранения мира и согласия в многообразном обществе.

В рамках проекта «Между нами химия» школьники также посетили виртуальную химическую лабораторию. С помощью VR-очков они наблюдали химические реакции и участвовали в познавательных симуляциях, знакомясь с тем, как современные технологии помогают изучать сложные процессы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.