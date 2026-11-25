сегодня в 18:04

Дорожные и коммунальные службы Воскресенска 25 ноября продолжают работать в усиленном режиме. На уборку дорог, дворов и общественных пространств вышли 44 единицы спецтехники, 20 дорожных рабочих и 107 дворников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Службы Воскресенска убирают снег механизированным и ручным способом, а также непрерывно обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами.

В первую очередь рабочие расчищают основные магистрали и дороги с интенсивным движением, подъезды к социальным объектам и остановкам общественного транспорта. Затем убирают внутриквартальные проезды, тротуары и дворовые территории.

Вопросы можно задать по телефону горячей линии главы городского округа Воскресенск +7 (800) 444-00-64 или через https://max.ru/hotlinevosmo_bot в MAX.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а за рулем соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. При нештатной ситуации на дороге следует звонить по единому номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.