В Москве 25 ноября на базе Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Министерства обороны прошла региональная программа Всероссийского патриотического форума для жителей столицы и Московской области. Об этом сообщает Роспатриотцентр Росмолодежи.

Всероссийский патриотический форум — важнейшее событие в сфере патриотического воспитания. В этом году его основой станут три темы — память и путь, подвиг и служение, единство и ценности. Участников со всей России ждут лекции и встречи, а также обмен лучшими практиками патриотического воспитания.

«Ежегодно Всероссийский патриотический форум стремятся посетить тысячи человек. В этот раз мы получили заявки от представителей всех 89 регионов России, а также других стран. Именно поэтому, помимо основного мероприятия в Национальном центре „Россия“, мы проводим масштабную региональную программу. Наша задача — транслировать актуальную повестку патриотического воспитания и донести ее до каждого региона, что особенно важно в Год единства народов России. В переломные моменты истории мы всегда были вместе, и именно эта сплоченность — наша опора», — поделился и. о. руководителя Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко.

25 ноября региональная программа Форума прошла на базе Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Министерства обороны для жителей Москвы и Московской области. Участниками стали победители и финалисты Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», педагоги, специалисты по воспитанию детей и молодежи, участники специальной военной операции, руководители военно-патриотических клубов, юнармейцы, активисты Движения Первых и волонтерских объединений, школьники, студенты колледжей и вузов.

С приветственным словом выступила заместитель директора Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Евгения Гладких.

«Уважаемые гости! Вот уже второй год Роспатриотцентр Росмолодежи выбирает для проведения региональной программы наш музей — за что мы выражаем искреннюю благодарность! Мы рады быть частью этого большого и важного события. В своей судьбе и своем выборе Россия всегда опирается на многовековой исторический опыт. И сегодня мы проведем для вас экскурсии, где вы познакомитесь с важнейшими вехами истории и культуры нашего государства и московского региона», — сказал Гладких.

В диалоге с экспертами «Общие ценности народов России. Диалог культур. Служение Родине» участники обсудили, что объединяет народы страны и как передавать молодежи уважение к историческому пути и готовность служить Отечеству. Особое внимание уделили роли наставничества в детстве, юности и во взрослой жизни. Своим опытом с участниками поделились победитель Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» Татьяна Гумарова, Почетный работник воспитания и просвещения РФ Денис Карлов и политконсультант, медиатехнолог Алена Август, начальник Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаил Быкало, генеральный директор АНО «Центр реализации социально значимых программ и проектов „ОРЛЕНОК“ Галина Горбунова.

Отдельный блок программы был посвящен искусственному интеллекту — технологии, меняющей образование, профессии и общественные проекты. Интерактивную лекцию «ИИ — используем интеллект!» провел руководитель IT-проектов Иван Нехаев. Эксперт запустил собственный ИИ-стартап еще в студенческие годы и выиграл на его развитие 1 млн рублей.

Региональные программы Всероссийского патриотического форума продлятся с 21 октября по 9 декабря.

Форум проводит Роспатриотцентр Росмолодежи при поддержке ключевых государственных ведомств и ведущих патриотических организаций России. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».