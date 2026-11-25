Биологи нашли в Миссури рыб, родившихся еще в конце XIX века

В верховьях реки Миссури в штате Монтана ученые обнаружили рыб, родившихся еще в конце XIX века. Самой старой изученной особи оказался 131 год, сообщает Life.ru .

Исследование опубликовано в журнале Communications Biology. Биологи изучали пресноводных рыб Cycleptus elongatus из семейства чукучановых. Ранее считалось, что они живут около 40–60 лет. В 2023–2026 годах специалисты собрали образцы почти 50 особей: многие оказались старше века.

Ученые определили возраст по отолитам — минеральным образованиям во внутреннем ухе рыб. Их слои можно подсчитать подобно годовым кольцам деревьев. Результаты подтвердил радиоуглеродный анализ: испытания ядерного оружия в середине XX века оставили характерный изотопный след в тканях живых организмов.

Долголетие рыб вызвало у биологов беспокойство. От 64 до 76% изученных особей родились до завершения строительства крупных плотин в бассейне Миссури в середине прошлого столетия. Молодые рыбы встречаются крайне редко. Ученые предполагают, что изменение условий обитания нарушило воспроизводство популяции, а высокая продолжительность жизни может десятилетиями скрывать постепенное исчезновение вида.

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