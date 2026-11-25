Британка 10 лет проходила химиотерапию, хотя у нее не было рака

Бекки Джонс десять лет получала химиотерапию, хотя рака у нее не было. Независимые специалисты выявили у британки воспалительное заболевание мозга, сообщает Газета.ru .

В 2014 году врач Иэн Браун диагностировал у Бекки Джонс глиобластому четвертой степени после сильных приступов мигрени. По словам пациентки, он предупредил, что процедуры придется проходить до конца жизни.

Лечение вызывало тошноту, боли в животе, язвы во рту и усталость. Джонс почти перестала встречаться с друзьями и отказалась от планов работать в полиции. Врачи также сказали, что она не сможет забеременеть, однако впоследствии женщина родила двоих детей.

В 2024 году больница прекратила химиотерапию без объяснений. В мае 2025 года независимые специалисты установили, что опухоли у Джонс никогда не было. Ее заболевание обычно лечат стероидами.

«Я прошла через все это большую часть взрослой жизни совершенно напрасно», — рассказала женщина.

Джонс и более 40 других пациентов судятся с больничной организацией Ковентри и Уорикшира. Она также возмущена тем, что никто годами не проверял правильность лечения. Браун уже вышел на пенсию.

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