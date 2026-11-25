В Жуковском прошло выездное совещание с участием депутатов Московской областной Думы под руководством заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидии Антоновой. Одной из ключевых тем стало благоустройство территорий, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В том числе — содержание контейнерных площадок и развитие общественных территорий. В городском округе выстроена системная работа по поддержанию чистоты: на территории 730 мест накопления отходов, из них 85 контейнерных площадок — муниципальные.

Как отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Андроник Пак, комплексный подход позволяет ускорить решение вопросов в разы.

С сентября по поручению Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обслуживание площадок полностью переведено на собственные силы МБУ «Городское хозяйство». Созданы четыре бригады по три человека, оснащенные грузовым и легковым транспортом. За третий квартал модернизированы шесть контейнерных площадок.

Особо было отмечено решение проблемы перенакопления мусора. Администрация активно взаимодействует со старшими по домам, управляющими компаниями и активными жителями — проводятся пешие обходы и оперативное реагирование на сигналы.

По общественным территориям также есть конкретные результаты. В лесопарковой зоне округа были начаты строительно-монтажные работы, которые включали вырубку аварийных сухостойных деревьев. Эти работы вызывали временное беспокойство жителей.

В парке проводились встречи с участием жителей, куда были приглашены дендрологи и лесники: продемонстрированы акты лесопатологических обследований и даны разъяснения. Также были организованы встречи с активными жителями совместно с Министерством благоустройства региона.

На сегодняшний день в парке на 95% выполнено устройство пешеходных дорожек, готовы закладные под освещение, в ближайшее время начинается установка опор. Завершен монтаж детских игровых площадок, уложен верхний слой резинового покрытия — работы успели закончить до снега.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Роман Шамнэ подчеркнул, что «по линии Министерства благоустройства реализуется достаточно большая государственная программа. Многое уже сделано, есть что показать. Вместе с тем необходимо четко структурировать информирование жителей и сформировать единую систему. В нее должны быть включены администрация, фракция „Единая Россия“ в Совете депутатов, а также лидеры общественного мнения».

Особое внимание будет уделено повышению информированности жителей — через чаты, пешие обходы, совместные встречи. Уже разрабатывается концепция высадки деревьев на благоустроенных участках с учетом мнения жителей. Все эти шаги будут закреплены в дорожной карте мероприятий, которая будет реализовываться в округе с участием депутатов «Единой России».

«По каждому из векторов мы сформировали четкий перечень поручений. Актуализированы дорожные карты, а их выполнение мы возьмем на строгий и последовательный контроль», — добавил Андроник Пак.

Благоустройство, развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни — ключевые направления работы партии «Единая Россия». За пять лет в Московской области по народной программе привели в порядок свыше 350 общественных пространств и обустроили более 3 тысяч «народных троп». Благоустройство парков, скверов и площадей продолжается. В 2026 году в регионе обновят 27 парков и лесопарков, 10 набережных, 15 пешеходных зон и площадей, а также 12 скверов, в непосредственной близости от которых проживает более 2 миллионов 400 тысяч жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.