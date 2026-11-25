Экстренные и коммунальные службы Можайского округа переведены в усиленный режим после циклона, принесшего более 15 сантиметров снега. В первую очередь силы направили на расчистку проходов к социальным объектам, общественным пространствам и лестницам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На региональных дорогах с 19:00 24 ноября до 10:00 25 ноября работали 10 комбинированных дорожных машин и 31 дорожный рабочий. Днем на линию вышли 11 таких машин, пять единиц другой техники — МТЗ и автопогрузчик, а также 27 человек. На муниципальных дорогах задействованы семь комбинированных дорожных машин, 38 единиц МТЗ и 68 рабочих. Покрытие очищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами.

Уборку проводят по утвержденным регламенту и графику. Сначала расчищают дороги с учетом их категорий, затем — первоочередные дворовые территории: входные группы, лестницы и пандусы, подъезды к контейнерным площадкам, тротуары и внутридворовые проезды. Детские и спортивные площадки, парковки и другие второстепенные территории очищают после завершения основных работ.

При нештатных ситуациях администрация округа рекомендует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам +7 (496) 384-14-15, +7 (496) 384-15-44 или 112.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.