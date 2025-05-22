Москва отразила новую волну атак: за ночь сбили 23 украинских дрона
ПВО уничтожила еще пять БПЛА, обломки упали в Подмосковье
Ночью силы противовоздушной обороны продолжили отражение массированной атаки ВСУ на столичный регион, в ходе которой были уничтожены еще пять украинских беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Все воздушные цели оперативно обнаружены и нейтрализованы на подступах к городу, — отметил градоначальник.
В настоящее время аварийные службы обследуют места падения обломков в Подмосковье. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, угрозы для жителей не зафиксировано.
Этот инцидент стал продолжением ночных атак, когда за короткий промежуток времени ПВО отразили несколько волн дронов.