Москва отразила новую волну атак ВСУ: сбиты еще четыре украинских дрона

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ПВО за ночь уничтожила 17 беспилотников на подлете к столице

Системы противовоздушной обороны в ночь на четверг успешно перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата, пытавшихся прорваться к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Обломки сбитых БПЛА упали в Подмосковье, где сейчас работают аварийные службы.

Этот инцидент стал продолжением вчерашней серии атак — ранее за сутки были нейтрализованы 13 вражеских дронов.

Таким образом, общее количество сбитых за ночь беспилотников достигло 17.

Все воздушные цели уничтожены на безопасном расстоянии от жилых кварталов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.