Инженер ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Александр Дмитриков в дни каникул провел занятие для старшеклассников на площадке «Время первых: код твоего будущего» в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инженер по авторскому надзору ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Александр Дмитриков стал наставником школьников на академической площадке «Время первых: код твоего будущего». Проект объединил около 200 учащихся 9–11-х классов из Московской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей, Республики Башкортостан и регионов Дальнего Востока.

На занятии «Атомное оригами: из плоскости в пространство» инженер познакомил участников с основами работы с конструкторской документацией. На примере чертежей и модели реакторной установки ВВЭР школьники разобрали, как на основе плоских изображений создают оборудование для АЭС. Главным конструктором этой установки является ОКБ «ГИДРОПРЕСС», входящее в машиностроительный дивизион «Росатома».

Практикум помог участникам развить пространственное мышление и получить первое представление об инженерной работе в атомной отрасли.

«Инженерия — это не просто чертежи и расчеты. Это искусство воплощать идеи в реальность, создавать то, что еще вчера казалось невозможным», — отметил Александр Дмитриков.

Предприятия Подольска совместно с администрацией округа ведут системную работу по ранней профориентации молодежи. Сотрудничество предприятий машиностроительного дивизиона «Росатома» с ведущими вузами помогает школьникам осознанно выбирать профессию и формировать кадровый резерв для промышленных и научных предприятий округа.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.