«Это уже пятый»: жители Подмосковья поделились видео пролета беспилотников

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Минувшей ночью жители Рузского округа стали свидетелями пролета украинских беспилотников, следовавших на Москву. Они сняли происходящее на видео, сообщает «Осторожно, Москва» .

Дроны были замечены в небе над кинотеатром «Октябрь» в подмосковной Рузе и «Рузским хлебозаводом».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как один из БПЛА с громким жужжанием движется по ночному небу.

«Это уже пятый», — уточняет женщина за кадром.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что ночью средства ПВО отразили очередную украинскую атаку на Московский регион.