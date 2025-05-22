«Это уже пятый»: жители Подмосковья поделились видео пролета беспилотников
Опубликовано видео ночного пролета беспилотников над Рузским округом
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Минувшей ночью жители Рузского округа стали свидетелями пролета украинских беспилотников, следовавших на Москву. Они сняли происходящее на видео, сообщает «Осторожно, Москва».
Дроны были замечены в небе над кинотеатром «Октябрь» в подмосковной Рузе и «Рузским хлебозаводом».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как один из БПЛА с громким жужжанием движется по ночному небу.
«Это уже пятый», — уточняет женщина за кадром.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что ночью средства ПВО отразили очередную украинскую атаку на Московский регион.