С 7:00 на улицы города вышла снегоуборочная техника.Как сообщают в администрации муниципалитета, работы ведутся комплексно: параллельно с расчисткой проезжей части, тротуаров и остановочных павильонов проводится обработка дорожек песком и песко-соляной смесью для предотвращения гололеда.

К настоящему моменту уже приведен в порядок городской парк — все дорожки расчищены для комфортного передвижения жителей и гостей города. Кроме того, на Скобянке освобождены от снега тротуары и подходы к поликлинике, что особенно важно для маломобильных граждан и пожилых людей.

Коммунальные службы продолжают мониторинг ситуации и призывают автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не мешать работе спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.