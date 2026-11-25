В МФЦ Подольска рассказали о портале соцуслуг и парковочных разрешениях

Сотрудники МФЦ Подольска разъяснили, какие услуги доступны на специальном социальном портале и как оформить разрешение на платную парковку через госуслуги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье разработали единый информационный ресурс о социальных услугах. На нем можно узнать о социальном такси, вызове социального работника, помощи сиделки и аренде средств реабилитации.

«Этот портал касается предоставления социальных услуг. Например, социальное такси, вызов социального работника», — рассказал директор многофункционального центра городского округа Подольск Сергей Шведков.

Еще одно новшество связано с введением платных парковок. На портале госуслуг создана страница, где жители могут проверить право на льготу и оформить резидентное разрешение в личном кабинете.

По словам Сергея Шведкова, разрешение позволяет не платить за парковку рядом с домом, в котором зарегистрирован заявитель. Льготы предусмотрены для многодетных семей и других категорий граждан.

На портале госуслуг также можно оформить абонемент на платную парковку. Помощь с оформлением доступна в любом филиале МФЦ городского округа Подольск.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.