сегодня в 07:58

В России за ночь перехватили 105 украинских беспилотников

Их ликвидировали с 00:00 до 05:30 четверга.

35 БПЛА сбили над Московским регионом, 14 — над Орловской областью, 12 — над Курской областью, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Тульской областью.

Также девять аппаратов перехватили над Калужской областью, семь — над Воронежской областью, по три — над Липецкой и Смоленской областями, один — над Брянской областью.