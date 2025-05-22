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Некоторые рейсы в аэропорту Внуково выполняются с задержкой

Из-за введенных ранее ограничений использования воздушного пространства по требованиям безопасности полетов в столичном аэропорту Внуково некоторые рейсы выполняются с задержками, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На фоне авиаугрозы временные ограничения ввели во всех основных аэропортах Московского региона. К утру Домодедово и Жуковский возобновили работу, тогда как Шереметьево и Внуково продолжают задерживать рейсы.

Аэропорт извинился перед пассажирами за возможные неудобства и попросил отнестись к ситуации с пониманием.

Пассажирам напомнили, что актуальную информацию о статусе рейсов можно узнать на сайте воздушной гавани, по телефону справочной службы: +7 495 937-55-55, а также у авиакомпаний.

ПВО за прошлую ночь ликвидировала 105 дронов ВСУ самолетного типа. Из них 35 аппаратов сбили над Московским регионом.