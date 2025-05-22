Аэропорты Шереметьево и Внуково временно ограничили полеты

За ночь силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на столицу, уничтожив 18 украинских БПЛА, еще один дрон был сбит на рассвете, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты обследуют места падения обломков, угрозы для жителей нет.

На фоне авиаугрозы временные ограничения ввели во всех основных аэропортах Москвы. К утру Домодедово и Жуковский возобновили работу, тогда как Шереметьево и Внуково продолжают задерживать рейсы. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт.

Это самая массовая атака дронов на столицу за последние недели, что свидетельствует об изменении тактики ВСУ.