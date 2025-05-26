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Задымление началось на борту самолета Ан-24 в Иркутской области после ЧП на ВПП

В Иркутской области самолет Ан-24 с 46 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы . Затем внутри салона началось задымление, сообщает SHOT .

Самолет летел из Иркутска в Киренск. По словам пассажиров, после приземления они почувствовали жесткое торможение, а затем запах гари. После этого воздушное судно выкатилось за пределы ВПП.

По информации пресс-службы Восточного межрегионального СУТ СК России, по факту произошедшего инициировали проверку. Сообщается, что у самолета произошел подлом передней стойки шасси. Пострадавших нет.

Проверка проходит по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ее результатам примут процессуальное решение.