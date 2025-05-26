Страшные кадры: момент жесткой посадки Ан-24 в Иркутской области попал на видео

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В Сети появилось видео, где запечатлена жесткая посадка Ан-24 под Иркутском

Жесткая посадка пассажирского самолета Ан-24 в Иркутской области была запечатлена на видео. Кадры с авиалайнером, у которого сломалась передняя стойка шасси, публикует SHOT .

На видео можно заметить, как приземлившийся самолет едет по взлетно-посадочной полосе (ВПП). Его передняя часть полностью лежит на земле. Так как судно катится по асфальту на «брюхе», видны искры.

Авиалайнер двигается только за счет задней стойки шасси. Хвостовая часть находится в обычном положении. Затем самолет выкатывается за пределы ВПП.

26 мая борт компании «Ангара» выполнял рейс из Иркутска в Киренск. При посадке произошло ЧП. Самолет выкатился за пределы ВПП из-за сломанной передней стойки шасси.

Предварительно, пострадавших нет. Проводится проверка. Ранее пассажиры сообщили, что после приземления они почувствовали жесткое торможение, а затем запах гари.