Напавший на техникум в Архангельске частично признал вину
На допросе юноша, который напал на двух педагогов техникума в Архангельске, частично признал вину, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 29 сентября. Отчисленный студент пришел в техникум с двумя ножами и принялся мстить, нанося удары педагогам. Он ранил троих человек.
«Он находится в статусе подозреваемого, вину он признал частично», — сообщили региональном СУКС РФ.
Против напавшего возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений. Юношу помогли задержать студенты.
