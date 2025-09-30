сегодня в 11:32

Напавший на техникум в Архангельске частично признал вину

На допросе юноша, который напал на двух педагогов техникума в Архангельске, частично признал вину, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел 29 сентября. Отчисленный студент пришел в техникум с двумя ножами и принялся мстить, нанося удары педагогам. Он ранил троих человек.

«Он находится в статусе подозреваемого, вину он признал частично», — сообщили региональном СУКС РФ.

Против напавшего возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений. Юношу помогли задержать студенты.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.