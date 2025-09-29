После нападения с ножом в техникуме Архангельска возбудили дело на ЧОП

После нападения бывшего студента с ножом на людей в техникуме в Архангельске, возбудили дело против частного охранного предприятия, чьи сотрудники работали на объекте. Причина в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, сообщает Baza .

С руководством ЧОП, охранявшем техникум, разговаривают сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время не исключены задержания, поскольку бывший студент с ножами зашел на территорию и атаковал преподавателей.

Раненая парнем классная руководительница очнулась в больнице в Архангельске. Докторам удалось успешно провести операцию и спасти ее. В момент атаки преподаватель русского языка Ольга И. была ранена в область над плечом.

Соцпедагог Татьяна В. лежит в реанимации. Молодой человек ударил ее ножом в грудь. Врачи пытаются спасти женщину.

Против предполагаемого напавшего возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

Утром 29 сентября отчисленный студент зашел в здание техникума в Архангельске в маске и напал на преподавателей. Пострадали три человека. Против 18-летнего парня возбудили уголовное дело. Возможная причина — обида из-за отчисления.

