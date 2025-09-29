В Архангельске хотят наградить студентов, задержавших нападавшего в техникуме

В Архангельске планируют наградить студентов, проявивших мужество при задержании Артемия К., совершившего нападение на педагогов в Архангельском техникуме строительства и экономики, об этом сообщает SHOT .

Главную роль в задержании сыграл 16-летний Михаил Кустышев. Когда нападавший ранил преподавателя, Михаил, находившийся за первой партой, немедленно бросился в погоню.

Вместе с другими студентами они загнали нападавшего в угол. Кустышев нанес удар по лицу злоумышленника, после чего студенты смогли обезвредить и удерживать его до прибытия правоохранительных органов. Теперь юных героев хотят представить к награде.

Ранее сообщалось, что по факту резни в техникуме следователи возбудили уголовное дело. Студент, который утром 29 сентября пришел в образовательное учреждение с двумя ножами, был отчислен.

Завуч архангельского техникума Ольга Ивановна получила тяжелые травмы, в том числе шеи. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациентке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.