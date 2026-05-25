Министерство ЖКХ Подмосковья проверило стройки в Королеве и Мытищах

Выезд проектного офиса министерства ЖКХ Московской области прошел на этой неделе в Королеве и Мытищах. Специалисты оценили темпы и качество работ на объектах водоснабжения и водоотведения и определили дальнейшие шаги модернизации, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В состав делегации вошли заместитель министра ЖКХ Павел Жарков, советник министра Дмитрий Лабыкин, руководители проектов дирекции сопровождения реализации проектов инженерной инфраструктуры и представители администраций округов.

В Королеве комиссия осмотрела водоводы, питающие ТЭЦ. Общая протяженность обновляемых сетей составляет 4 080 метров. Строительный контроль ведет управление технического надзора капитального ремонта Московской области. После завершения зимнего периода подрядчик нарастил темпы работ, завершить объект планируется в октябре 2026 года.

В поселке Свиноедово городского округа Мытищи специалисты проверили реконструкцию очистных сооружений на улице Чистой. Проектом предусмотрено увеличение мощности до 2 600 кубометров в сутки. Сейчас погружено 70% шпунтового ограждения, продолжаются земляные работы. Реконструкция позволит обеспечить качественное водоотведение для 5 400 жителей поселка и прилегающих территорий.

По итогам выезда даны поручения согласовать план-график производства, чтобы до конца года завершить основные работы. Все объекты находятся под контролем проектного офиса министерства ЖКХ и УТНКР Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.