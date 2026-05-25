Жители Подмосковья подали 20 тыс заявок на прикрепление к поликлинике онлайн

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 20 тыс заявок на прикрепление к поликлинике через региональный портал госуслуг. Решение по обращению поступает в личный кабинет в течение одного рабочего дня, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. В заявке нужно выбрать поликлинику для прикрепления, указать действующее медучреждение и ввести данные полиса ОМС.

Решение о предоставлении услуги направляется заявителю в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

Сменить поликлинику можно не чаще одного раза в год. Исключение составляют случаи изменения места жительства или пребывания.

Оформить прикрепление также можно через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.