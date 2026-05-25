В Пушкинском округе Подмосковья завершили 50% капремонта школы

Капитальный ремонт учебного корпуса Образовательного комплекса № 7 на улице Кольцовской в Пушкинском округе выполнен на 50%. Работы идут по госпрограмме и нацпроекту «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Учебный корпус 1957 года постройки площадью 3782 квадратных метра обновляют по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Сейчас на площадке работают 55 человек.

«В настоящее время на объекте завершаются демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, строители приступили к благоустройству прилегающей территории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании обновят фасад и кровлю, полностью заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также предусмотрены благоустройство территории, поставка новой мебели и оборудования.

Открыть обновленный образовательный комплекс планируют в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.