Музей в Серпухове проведет детский праздник 31 мая

Праздничная программа ко Дню защиты детей пройдет 31 мая в Серпуховском историко-художественном музее. Для семей подготовили мастер-классы, выставки и театральную постановку, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа начнется с финала образовательного проекта «Игра в музей!». Дети подведут итоги двухнедельных занятий и покажут гостям, чему научились за это время.

В кафе галереи «Каретный сарай» откроется фотовыставка Ксении Царевой. Автор представит экспозицию и проведет мастер-класс, а гости смогут сделать памятные снимки в фотобудке.

Во дворе музея организуют творческие и познавательные интерактивы. Образовательный центр «Юни школа» проведет занятие «Собери слово!», где участники будут составлять слова из английских букв. Художник-иллюстратор предложит на мастер-классе «Дорисуй свой мир» превратить фотографии в фантазийные истории с помощью аппликации, рисунка и коллажа. Участников ждут памятные призы и подарки.

Завершится праздник спектаклем по мотивам книги Фредрика Бакмана «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». Постановку покажут на летней сцене музея. В этот день вход для детей до 18 лет будет бесплатным. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.