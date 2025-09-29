У напавшего на техникум в Архангельске парня было с собой два ножа

Устроивший нападение на техникум в Архангельске Артем К. мог использовать не один, а два ножа. Они были пронесены в здание в рюкзаке, рассказал SHOT .

При этом воспользоваться Артем. К. смог только одним ножом. Второй парень спрятал на случай, если утратит первый или будет разоружен.

Артема К. задержали остальные студенты. Во время этого одного молодого человека агрессор ранил.

Окровавленный нож, которым были нанесены удары, Артем К. сбросил, когда его задерживали. Следователи быстро нашли его.

Утром 29 сентября Артем К. напал на преподавателей в одном из техникумов Архангельска. Затем он попытался уйти из школы, и за ним погнались другие ребята. Пострадали три человека. Против Артема К. возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Его могут отправить в колонию на 15 лет.

