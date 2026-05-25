Сервис на РПГУ упростил смену ВРИ участков в Подмосковье

Жители и бизнес Подмосковья могут онлайн установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка актуальному классификатору через портал РПГУ. С начала 2026 года услугой воспользовались более 4900 заявителей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Вид разрешенного использования земельного участка определяет, какие объекты и виды деятельности допустимы на территории. Если он не соответствует действующему классификатору, собственник не сможет изменить назначение земли, получить разрешение на строительство или реконструкцию, оформить сделку купли-продажи, аренды или дарения, а также использовать участок в коммерческих целях или для ипотеки.

Услуга доступна физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

На портале РПГУ работает интеллектуальный модуль «Автоприсвоение видов разрешенного использования». Он анализирует сведения по кадастровому номеру и сообщает заявителю, какой ВРИ будет установлен по классификатору. Это снижает риск ошибок и ускоряет процедуру.

Для получения услуги необходимо подать заявление через РПГУ и приложить согласие собственника или сособственников при долевой собственности. Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней. Результат направляется в личный кабинет и автоматически передается в Росреестр. После внесения изменений в ЕГРН заявитель получает уведомление, а статус обращения можно отслеживать онлайн.

Решение об установлении соответствия принимает администрация муниципального образования по месту расположения участка. Классификатор, утвержденный приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, включает 133 вида разрешенного использования, в том числе сельскохозяйственное, жилую застройку, общественное и производственное использование, коммунальное обслуживание, рекреацию и спорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.