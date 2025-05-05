Крупную бронетехнику подогнали к месту перестрелки с полицейскими в Махачкале

В Махачкале на месте нападения на полицейских работают сотрудники Росгвардии, ФСБ, полиции, следователи и криминалисты. Туда же подогнали крупную бронетехнику, сообщает РЕН ТВ.

В этой же локации находится автомобиль ДПС, который был угнан налетчиками, а затем брошен. Ранее были опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно, что машина врезалась в стену.

По словам корреспондента, нападение на полицейских напоминает произошедшие летом прошлого года теракты в Махачкале и Дербенте, когда боевики атаковали церкви и синагоги.

5 мая вооруженные люди напали на наряд ДПС в Дагестане. Произошла перестрелка, в результате которой, предварительно, погибли трое силовиков. Также были ранены 7 человек. Затем нападавшие угнали полицейские авто и скрылись. Брошенную машину позднее отыскали.

По информации СМИ, некоторые из боевиков ликвидированы. Возбуждено уголовное дело.